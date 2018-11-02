Лекарства в России могут подорожать на 10 процентов с начала следующего года. Об этом рассказала глава организации Аптечная гильдия Елена Неволина. Она уточнила, что цены вырастут как на импортные, так и на отечественные препараты.

Лекарства в России могут подорожать на 10 процентов с начала следующего года. Об этом рассказала глава организации "Аптечная гильдия" Елена Неволина. Она уточнила, что цены вырастут как на импортные, так и на отечественные препараты.Подорожание импортных лекарств связано с ростом курса валюты. Официальный курс доллара вырос с декабря прошлого года на 13,9 %, до 65,6 рубля, а евро – на 10,6 %, до 76,2 рубля. Цены на лекарства за это время поднялись всего на 2,9 %. У продавцов закончились складские запасы фармацевтических препаратов, купленных по старому курсу, и теперь им придется поднимать цены.Многие отечественные медикаменты могут подорожать из-за того, что они содержат в себе зарубежные компоненты. Другой причиной роста цен станет повышение НДС с 18 % до 20 %. Сами налоги никак не отразятся на стоимости препаратов, но у компаний увеличатся расходы на транспорт и электроэнергию.Елена Неволина утверждает, что средняя цена на лекарства может вырасти в среднем на 10 процентов. Она также отметила, что если рубль сможет укрепить свои позиции, то стоимость медикаментов останется прежней.Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов назвал еще одну причину подорожания лекарств. С 2020 года все продавцы должны будут помещать на упаковках препаратов специальный код, которые можно отсканировать и узнать, когда и где лекарство было выпущено, срок его годности и другую важную информацию. Росздравнадзор считает, что маркировка поможет вычислить контрафактную продукцию.Таким образом, расходы производителей на маркировку могут повлиять на цены препаратов. "Весь следующий год производители будут закупать оборудование для маркировки. Все затраты войдут в конечную стоимость", – сказал Николай Беспалов.Подорожание может не коснуться лекарств, которые входят в список жизненно необходимых и важных. В этот перечень входит около 700 препаратов для лечения наиболее распространенных заболеваний. Цены на эти медикаменты регулирует государство.