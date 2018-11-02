02.11.2018

2018-11-02 21:20:56

В Саранске мужчина украл 18 тонн шоколада

В Саранске водитель украл более 18 тонн шоколада. Мужчина продал его, чтобы рассчитаться с долгами.



Выяснилось, что 54-летний житель Саранска работал водителем и на служебном грузовике увез с автостоянки шоколадные изделия. Похищенную продукцию оценили в 2,5 миллиона рублей, передает .