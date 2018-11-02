21-летняя артистка Белла Торн приняла участие в эротической фотосессии около шеста для стриптиза. Видео со съемок появилось в Сети и вызвало массу откликов поклонников, которые не узнали в актрисе девочку, которая была звездой Диснея.

21-летняя артистка Белла Торн приняла участие в эротической фотосессии около шеста для стриптиза. Видео со съемок появилось в Сети и вызвало массу откликов поклонников, которые не узнали в актрисе девочку, которая была звездой "Диснея".В ролике звезда позирует почти голая в баре в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail. Для съемок актриса надела только телесные стринги и высокие каблуки. Белла сидит возле шеста и поднимает вверх ноги. Интимные зоны знаменитости прикрывают лишь взбитые сливки. К слову, актриса недавно вернулась из гастролей своего бойфренда Mod Sun и сразу же включилась в работу.