С воспалением легких слегли уже 17 учеников

С воспалением легких слегли уже 17 учениковПосле осенних каникул карантин во владимирской школе №36 продлят еще минимум на неделю. Эту информации подтвердили в региональном Роспотребнадзоре нашим коллегам из «».По предписанию ведомства дистанционное обучение у школьников будет идти до 9 ноября.Напомним, 17 октября школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии.Еще одно продление карантинных мероприятий необходимо из-за того, что 30 октября выявили еще двух ребят с воспалением легких, а инкубационный период пневмонии — 3 недели.На данный момент, по официальным данным, этот диагноз поставили уже 17-ти школьникам, все заболевшие учатся в разных параллелях. Сейчас состояние детей удовлетворительное.В учебном заведении провели тотальную дезинфекцию. Перед открытием школы анализы возьмут еще раз. Специалисты Роспотребнадзора надеются, что карантин закончится через неделю, но только при условии, что никто из детей больше не заболеет.