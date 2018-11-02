Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублейВ Собинке 54-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В августе этого года пьяная женщина повредила кузов иномарки, царапая его металлическим ключом.Обвиняемую задержали сразу после поступившего в полицию заявления от владельца авто. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.Свою вину женщина признала. Она объяснила, что мотивом такого поступка стала личная неприязнь к мужчине.Материалы уголовного дела направлены в суд.