В тюрьме американского штата Теннесси казнили 63-летнего убийцу Эдмунда Загорски, который расправился с двумя людьми в 1984 году. Из двух предложенных вариантов казни (смертельная инъекция или электрический стул) преступник выбрал последний, сообщает CNN.Загорски был приговорен к пожизненному за то, что убил двух человек, который хотели купить у него наркотики. Смертник был одет в белые тюремные брюки и желтую футболку. Его последними словами были: "Let's rock" ("Погнали").BREAKING: Tennessee uses electric chair for first time since 2007, executing inmate for killing two men during drug deal. https://t.co/1YgImkFdQa— The Associated Press (@AP) 2 ноября 2018 г.Загорски всячески гримасничал и улыбался до самого последнего момента. Родственники жертв убийцы присутствовали при казни. Общаться с журналистами они отказались.Сегодня смертная казнь в США разрешена на территории 31 штата. Большинство заключенных выбирают летальную инъекцию. В некоторых штатах также разрешены расстрел, повешение и даже газовая камера.Бороться с применением высшей меры наказания в Америке начали в 1960-х годах. В итоге с 1972-го по 1976 по всей стране действовал мораторий на ее исполнение. С момента отмены этой нормы в США казнили 1 484 человек. До конца 2018 года должны казнить еще 8 преступников.