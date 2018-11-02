Руководство московской полиции определяет взаимодействие и работу с семьями погибших сотрудников, а также сотрудников, получивших военную травму, как одно из приоритетных направлений социальной деятельности...

В Москве в рамках благотворительной акции «Навечно в строю» состоялась традиционная встреча начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова, его заместителей и руководителей территориальных подразделений столичной полиции с вдовами сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.Руководство московской полиции определяет взаимодействие и работу с семьями погибших сотрудников, а также сотрудников, получивших военную травму, как одно из приоритетных направлений социальной деятельности. В текущем году был решен ряд адресных вопросов, таких как улучшение социально бытовых условий, оказание содействия в трудоустройстве, направление на обучение в подшефное учебное заведение, увековечение памяти, организация санаторно-курортного лечения и другие.От родственников погибших сотрудников прозвучало огромное количество благодарностей в адрес руководителей московской полиции за оказанную поддержку, а также были озвучены проблемные вопросы.«Мы многое готовы отдать ради того, чтобы никто не погибал, но к великому сожалению жизнь распределяет иначе. Наша обязанность оказывать всевозможную поддержку и помощь семьям погибших сотрудников и лицам, получившим военные травмы. Мы должны сделать все возможное, чтобы эти люди не остались наедине со своими проблемами», - отметил начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. «Я желаю всем вам счастья, удачи, здоровья, успехов. И помните, что мы всегда рядом», - подчеркнул он.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве