На проведение реконструкции выделили 22 миллиона рублей

На проведение реконструкции выделили 22 миллиона рублейВладимир Сипягин создал рабочую группу, которая должна раз в неделю мониторить ход ремонта больницы в Струнино. Реконструкцию завершат до конца этого года, сообщила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова.Напомним, реконструкция медучреждения началась только после обращения местных жителей на прямую линию с Владимиром Путиным. Они сетовали на снижение доступности медицины. Президент поручил организовать капитальный ремонт и оснастить больницу современным медоборудованием.В группу вошли руководитель облздрава, президент врачебной палаты региона, руководители подразделений Белого дома, а также представители Струнино, Александровского района и общественники.