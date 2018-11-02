Правоохранители составили более 50 протоколов об административных правонарушениях

Правоохранители составили более 50 протоколов об административных правонарушенияхСотрудники транспортной полиции провели операцию «Торговля». Мероприятие проходило с 22 по 31 октября. Его основная цель – убрать с вокзалов несанкционированную торговлю. Особое внимание уделили незаконной продаже алкогольной и табака подросткам.Правоохранители прошлись по железнодорожным вокзалам, привокзальным площадям и платформам на станциях.В итоге полицейские составили более 50 протоколов об административных правонарушениях. Максимальное наказание, которое грозит нарушителям - штраф до двух тысяч рублей.