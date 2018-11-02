Ребята убирались на Князь-Владимирском кладбище

Ребята убирались на Князь-Владимирском кладбищеСтуденты ВлГУ во время субботника на Князь-Владимирском кладбище нашли труп мужчины. На место происшествия незамедлительно приехали полицейские.В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что об обнаружение мертвого мужчины диспетчеру сообщили утром 1 ноября. Правоохранители проводят проверку, чтобы установить личность мужчины. По предварительной информации, на теле умершего нет следов насильственной смерти.Очевидцы рассказали, что мужчине около 45 лет, на момент смерти он был в чистой одежде.