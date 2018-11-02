Владимирский драматург в числе лучших. Николай Ермохин стал финалистом Национальной премии Русское слово. Она проводится среди молодых авторов, пишущих на русском языке, от 18 до 30 лет. Наш земляк вышел в финал в номинации Лучшая пьеса.

Владимирский драматург в числе лучших. Николай Ермохин стал финалистом Национальной премии "Русское слово". Она проводится среди молодых авторов, пишущих на русском языке, от 18 до 30 лет. Наш земляк вышел в финал в номинации "Лучшая пьеса". Оценивать его работу теперь будут выдающиеся российские литераторы. А награждение победителей пройдет 17 ноября в Санкт-Петербурге.