Представившись социальными работниками, женщины попали в квартиру потерпевшего, откуда похитили более 80 000 рублей.

В середине октября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 80-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что из его квартиры пропали денежные средства в сумме 83 000 рублей.Мужчина рассказал полицейским, что накануне на улице к нему обратились две женщины, представившиеся социальными работниками. Они задали пенсионеру несколько вопросов, касающихся суммы пенсионных выплат и размера оплаты коммунальных услуг, а затем предложили продолжить общение в квартире дедушки. Не сомневаясь в добрых намерениях женщин, потерпевший согласился и разговор продолжился в его жилище.Поле ухода визитерок, пенсионер обнаружил пропажу денежной суммы и сразу же обратился в полицию.Оперативными сотрудниками были уточнены все обстоятельства произошедшего, в том числе, приметы женщин, и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемые, женщины цыганской народности 48-и и 50 лет, были задержаны владимирскими полицейскими на территории соседнего региона и доставлены во Владимир.В содеянном фигурантки сознались.В отношении подозреваемых следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).По решению суда подозреваемые заключены под стражу.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность фигуранток к совершению иных преступлений.