Представившись социальными работниками, женщины попали в квартиру потерпевшего, откуда похитили более 80 000 рублей.
В середине октября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 80-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что из его квартиры пропали денежные средства в сумме 83 000 рублей.
Мужчина рассказал полицейским, что накануне на улице к нему обратились две женщины, представившиеся социальными работниками. Они задали пенсионеру несколько вопросов, касающихся суммы пенсионных выплат и размера оплаты коммунальных услуг, а затем предложили продолжить общение в квартире дедушки. Не сомневаясь в добрых намерениях женщин, потерпевший согласился и разговор продолжился в его жилище.
Поле ухода визитерок, пенсионер обнаружил пропажу денежной суммы и сразу же обратился в полицию.
Оперативными сотрудниками были уточнены все обстоятельства произошедшего, в том числе, приметы женщин, и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемые, женщины цыганской народности 48-и и 50 лет, были задержаны владимирскими полицейскими на территории соседнего региона и доставлены во Владимир.
В содеянном фигурантки сознались.
В отношении подозреваемых следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).
По решению суда подозреваемые заключены под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность фигуранток к совершению иных преступлений.