Найти его не могут с середины лета

Найти его не могут с середины летаВо Владимире ищут 17-летнего подростка, который пропал еще в середине лета. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт».О Сергее Жилинском 2001-го года рождения неизвестно ничего с 3 июля.Его приметы: рост 174 сантиметра, светло-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в желтую футболку и широкие бриджи.Волонтеры делают все, чтобы выяснить, куда мог направиться пропавший. Любая информация очень важна. Позвонить можно инфоргу Валентине Савиновой 8(919)0024837 или же по телефонам горячей линии - 8 (800) 700-54-52 или 112.