Женщины представились соцработниками и напросились к нему в дом

Женщины представились соцработниками и напросились к нему в домВ середине октября в полицию обратился 80-летний владимирец. Из квартиры пенсионера 83 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина рассказал, что накануне на улице к нему подошли 2 незнакомые женщины, представившиеся соцработниками. Они задали пенсионеру пару вопросов, касающихся суммы пенсии и размера оплаты услуг ЖКХ, а затем предложили продолжить диалог в квартире дедушки. Не сомневаясь в их добрых намерениях, он согласился и пригласил к себе домой. После ухода гостей, мужчина понял, что у него пропали деньги.Женщин цыганской народности 48-и и 50 лет задержали на территории соседнего региона и доставили во Владимир.Свою вину мошенницы признали. По решению суда они заключены под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.