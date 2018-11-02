Мероприятия будут посвящены Дню народного единства

Мероприятия будут посвящены Дню народного единстваВо Владимирской области, как и во всей России, отметят День Народного единства. Праздничные мероприятия пройдут 4 ноября.Во Владимире они начнутся с митинга-концерта на площади Победы. Организатором выступают региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».А в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря у восстановленной усыпальницы Пожарских устроят торжественный митинг с участием Владимира Сипягина, председателя ЗС Владимира Киселева, Митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, а также руководителей исполнительной власти региона и многих других.