Дому № 209 по улице Добросельская может грозить обрушение, полагают общественники организации ЖКХ-Контроль. Месяц назад их вызвали жители дома, заметив на фасаде трещины. Cвиду крепкая пятиэтажка, как оказалось, разрушается изнутри. А что об этом думает управкомпания, которая собирает с жителей ежемесячную плату за обслуживание дома? Ответ на этот вопрос услышал Александр Инин.

Дому № 209 по улице Добросельская может грозить обрушение, полагают общественники организации "ЖКХ-Контроль". Месяц назад их вызвали жители дома, заметив на фасаде трещины. Cвиду крепкая пятиэтажка, как оказалось, разрушается изнутри. А что об этом думает управкомпания, которая собирает с жителей ежемесячную плату за обслуживание дома? Ответ на этот вопрос услышал Александр Инин.(ул. Добросельская)Галина Александровна слегка тугоуха, но даже она по ночам слышит какое-то шуршание.Галина Шмелёва, жительница дома № 209: "Иногда треснет как-нибудь. Ну, первое время вроде не обращала внимания. Не так часто, но было. Думаю, да что я буду слушать - шишок что ли тут?! Ушла в другую комнату спать".Шишок в народе - домовой, и он не при чём. Оказалось, что трещит наружная стена. Если приглядеться, вокруг окна Галины Александровны - мелкие трещины. Само окно лопнуло в нескольких местах. Такое бывает, когда фундамент проседает из-за влаги, а её здесь предостаточно. По словам жителей, вода в подвале стояла с весны и всё лето. Откачивать её стали только после того, как в ситуацию вмешались общественники.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Здесь идёт подтопление фундамента, фундамент уже начал проседать. Соответственно, пошла деформация следующего за ним бетонного блока. И, соответственно, под тяжестью проседает непосредственно сама стена".Проседает настолько, что в некоторых местах из стены уже вылетели кирпичи. А ведь на них держится межэтажное перекрытие. В общем, диагноз неутешительный - дом может рухнуть. Месяц назад жители обратились в организацию "ЖКХ-Контроль". Та потребовала от управкомпании принять меры. Кроме того, проинформировала о случившемся Государственную ЖилИнспекцию. Но за месяц ситуация не изменилась.Светлана Карташова, жительница дома № 209: "Кто-то должен выехать, какие-то специалисты, какие-то "маячки" делать, ну что-то надо делать, потому что так вот нереально. Я вот с двумя детьми. Это очень опасно. Угроза для жизни".Угрозу для жизни уже проглядели в Струнино. В 2011 году там рухнул многоэтажный дом. Погибли ребёнок и сорокалетняя женщина. На улице Сакко и Ванцетти во Владимире два года назад из-за движения стены дома тоже полетела кирпичная кладка. К счастью, тогда никто не погиб. Почему за дом на Добросельской переживают только общественники - непонятно. Управкомпания до сих пор не поставила даже "маячки", которые дали бы представление о том, насколько быстро увеличиваются трещины. Главный инженер говорит, что сделает это только после праздника. А по поводу стены -Мария Аверьянова, главный инженер управкомпании "Мой дом": "А Вы сколько этим домом управляете?" - "4 года". - "Вы что, этой трещины не видели?" - "Видели. Ну, жалоб не было от жителей". - "Ну, вы же отвечаете за этот дом?! Ну, жители не понимают. Ну, что там бабушки - они ничего не понимают".Дом разрушается изнутри, потому что в подвал попадает вода. Одна из причин, наверняка, вот в этой дырке. Она прямо в отмостке. Сделал её подрядчик управкомпании, когда менял трубу.Мария Аверьянова, главный инженер управкомпании "Мой дом": "Здесь проводились работы. Ввод меняли. Управляющая компания, подрядная организация. До колодца. Буквально, может, месяц назад".И за месяц, конечно, не нашлось времени заделать дырку в отмостке - понадобилось вмешательство общественников и приезд телевидения. Кстати, капремонт дома планировался только в 2043 году. Теперь, конечно, этот срок будет приближен.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Ремонт фасада здесь возможен текущий, за счёт средств, которые платят жители ежемесячно по строке - за содержание и текущий ремонт. А ремонт фундамента, непосредственно, уже за счёт средств фонда капремонта, потому что работы достаточно дорогостоящие. Самое главное, что здесь необходимо предварительное заключение специалистов - о виде капремонта, какую конкретно работу нужно провести. Недостаточно будет просто замазать и заменить отдельные кирпичи".Вызвать этих специалистов обязана управкомпания. Она же должна устранить и выявленные мелкие нарушения, а таковых общественники насчитали больше 20-ти. В противном случае "ЖКХ-Контроль" будет добиваться, чтобы директор управкомпании понёс административную ответственность.