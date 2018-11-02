В эти выходные там пройдет мероприятия, посвященные Дню народного единства

В эти выходные там пройдет мероприятия, посвященные Дню народного единстваВ связи с празднованием Дня народного единства, 4 ноября ограничат движение всех видов транспорта на проспекте Ленина, сообщают в мэрии.От автомобилей и общественного транспорта с 9 утра до 12 дня освободят дорогу от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Водителям советуют объехать по федеральной автодороге М-7, улицам Разина, Белякова, Мира и Горького.