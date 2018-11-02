В Судьбе человека Анастасия Волочкова рассказала подробности скандального ухода из Мариинского и Большого театров, о предложении Сулеймана Керимова стать ему второй женой, о том, как спасала от сектантов отца своей дочери Игоря Вдовина, и почему ее мать изначально считала его аферистом.

О том, что она станет известной балериной, Волочкова заявила маме еще в раннем детстве, когда впервые оказалась на спектакле "Щелкунчик". Уже тогда она сама мастерила себе "паку" из марли и пояса от халата и выступала перед гостями.Потом было Вагановское училище, где педагоги не верили а балетную звезду Волочковой, а одногруппницы были не девочками, а "маленькими злыми и завистливыми женщинами"."Это была настоящая школа жизни", — вспоминает те годы балерина.Однако, несмотря на неутешительные прогнозы педагогов, именно Анастасию Волочкову за год до окончания Академии Русского балета приняли в Мариинский – причем, в истории театра такое произошло впервые.Волочкова блистала в "Жизели", "Лебедином озере", "Корсаре" и других известных постановках. Однако потом произошел конфликт с худруком балетной труппы Мариинки Махаром Вазиевым.Волочкова рассказывает, что он предложил ей контракты на гастроли по всему миру в обмен на то, что заработанные деньги балерина будет отдавать ему. Волочкова на это не согласилась, и тогда Вазиев сделал все, чтобы ее жизнь в театре стала кошмаром.Вскоре Анастасия перебралась в Москву – в Большой театр. Именно там, на банкете после гала-концерта, произошла судьбоносная встреча с известным и богатейшим предпринимателем Сулейманом Керимовым."У нас была нереальная любовь, я никого в жизни так не любила", – признается Анастасия. Он же засыпал балерину дорогими подарками и даже предложил стать второй женой, но Волочкова отказалась.Через три года отношений они расстались, и Керимов отнял у балерины то, что для нее было на тот момент самым дорогим – Большой театр.Уходить пришлось с обидной формулировкой: "за профнепригодность".Анастасия вспоминает, что тогда ее партнеров по спектаклям подкарауливали и угрозами заставляли подписать письмо, что они не хотят больше выступать с Волочковой.Не поставил свою подпись под письмом только Николай Цискаридзе.Авиаперелет в начале 2000-х подарил Анастасии встречу с бизнесменом Игорем Вдовиным, который стал отцом ее дочери Ариадны. Вместе они были 13 лет, а потом расстались.Волочкова вспоминает, как тогда ей пришлось спасать бизнес Вдовина, который попал в секту.Почему мать Волочковой считала его аферистом, как она с юности Анастасии относилась к мужчинам в ее жизни, какие еще неприятные подробности вспоминает балерина о своем уходе из Мариинского и Большого театров, почему продолжила помогать своему отцу, хотя он из семьи ушел?Откровенно о своей бурной жизни балерина рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".