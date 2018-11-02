Россия, Куба и другие страны, попавшие под ограничительные меры США, должны совместно бороться с американской санкционной политикой. Об этом спикер Госдумы заявил в ходе встречи с председателем Государственного Совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом.

Россия,Куба и другие страны, попавшие под ограничительные меры США, должнысовместно бороться с американской санкционной политикой. Об этом спикерГосдумы заявил в ходе встречи с председателем Государственного Совета иСовета министров Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом.Председательнижней палаты отметил, что сегодня с санкциями сталкиваются не толькоРоссия и Куба, но и Иран, Китай, Турция и другие страны, которые неустраивают Соединенные Штаты. Вашингтон, отметил Володин, используетограничительные меры в качестве политического инструмента.По словам Володина, это вызовы, которые необходимо преодолевать совместнымиусилиями. Спикер напомнил, что накануне Генассамблея ООН в 27-й разпризвала США снять эмбарго, введенное в 1962 годупосле победы революции на Острове свободы.Несмотряна вызовы, рассказал спикер гостю, российская экономикасумела приспособиться к санкциям. Он подчеркнул, что в этом году впервыеза четыре года нижняя палата принимает профицитный бюджет, есть большиеуспехи в импортозамещении, в том числе в оборонно-промышленном итопливно-энергетическом комплексах, сельском хозяйстве.Говоря о санкциях против Кубы, Володин отметил, что всебольше стран склоняются в пользу их отмены, и Россия – одна из них. "Мыне только разделяем эту позицию, мы считаем, что санкционная политиканедопустима, она противоречит любой логике развития двустороннихотношений", – пояснил законодатель.свою очередь, лидер Острова свободы поблагодари Россию за ее неизменнуюпозицию в вопросе экономической блокады Кубы. "Особенно мы благодарныГосдуме, которая год за годом принимает обращения в поддержку Кубы", -заявил Мигель Диас-Канель Бермудес.Онзаверил, что Гавана продолжит поддерживать Москву на международныхплощадках, в борьбе с санкциями и будет и дальше выступать противприближения войск НАТО к границам России. "Вы всегда можете располагатьподдержкой Кубы", – сказал председатель Госсовета Острова свободы. Поего словам, односторонние ограничительные меры имеют негативныйхарактер.Кроме того, Мигель Диас-Канель Бермудеспригласил Вячеслава Володина посетить с визитом Кубу в следующем году.Председатель нижней палаты принял приглашение и отметил, что сделаетэто, как только позволит время."У нас с Кубой – это отношения не с торговым партнером, эти отношения построены не на принципах взаимовыгоды, это отношения куда более глубокие. Это отношения между народами, и мы этим очень дорожим", – подчеркнул законодатель.Стоитотметить, что Володин уже посещал Остров свободы в качествепредседателя нижней палаты парламента. В декабре 2016 года он был срабочим визитом на Кубе, где принял участие в траурных мероприятиях послучаю кончины Фиделя Кастро.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.