Россия,
Куба и другие страны, попавшие под ограничительные меры США, должны
совместно бороться с американской санкционной политикой. Об этом спикер
Госдумы заявил в ходе встречи с председателем Государственного Совета и
Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом.
Россия,
Куба и другие страны, попавшие под ограничительные меры США, должны
совместно бороться с американской санкционной политикой. Об этом спикер
Госдумы заявил в ходе встречи с председателем Государственного Совета и
Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом.
Председатель
нижней палаты отметил, что сегодня с санкциями сталкиваются не только
Россия и Куба, но и Иран, Китай, Турция и другие страны, которые не
устраивают Соединенные Штаты. Вашингтон, отметил Володин, использует
ограничительные меры в качестве политического инструмента.
По словам Володина, это вызовы, которые необходимо преодолевать совместными
усилиями. Спикер напомнил, что накануне Генассамблея ООН в 27-й раз
призвала США снять эмбарго, введенное в 1962 году
после победы революции на Острове свободы.
Несмотря
на вызовы, рассказал спикер гостю, российская экономика
сумела приспособиться к санкциям. Он подчеркнул, что в этом году впервые
за четыре года нижняя палата принимает профицитный бюджет, есть большие
успехи в импортозамещении, в том числе в оборонно-промышленном и
топливно-энергетическом комплексах, сельском хозяйстве.
Говоря о санкциях против Кубы, Володин отметил, что все
больше стран склоняются в пользу их отмены, и Россия – одна из них. "Мы
не только разделяем эту позицию, мы считаем, что санкционная политика
недопустима, она противоречит любой логике развития двусторонних
отношений", – пояснил законодатель.
В
свою очередь, лидер Острова свободы поблагодари Россию за ее неизменную
позицию в вопросе экономической блокады Кубы. "Особенно мы благодарны
Госдуме, которая год за годом принимает обращения в поддержку Кубы", -
заявил Мигель Диас-Канель Бермудес.
Он
заверил, что Гавана продолжит поддерживать Москву на международных
площадках, в борьбе с санкциями и будет и дальше выступать против
приближения войск НАТО к границам России. "Вы всегда можете располагать
поддержкой Кубы", – сказал председатель Госсовета Острова свободы. По
его словам, односторонние ограничительные меры имеют негативный
характер.
Кроме того, Мигель Диас-Канель Бермудес
пригласил Вячеслава Володина посетить с визитом Кубу в следующем году.
Председатель нижней палаты принял приглашение и отметил, что сделает
это, как только позволит время.
"У нас с Кубой – это отношения не с торговым партнером, эти отношения построены не на принципах взаимовыгоды, это отношения куда более глубокие. Это отношения между народами, и мы этим очень дорожим", – подчеркнул законодатель.
Стоит
отметить, что Володин уже посещал Остров свободы в качестве
председателя нижней палаты парламента. В декабре 2016 года он был с
рабочим визитом на Кубе, где принял участие в траурных мероприятиях по
случаю кончины Фиделя Кастро.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого
созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,
активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса за два года работы.