Стали известны некоторые подробности трагедии в английском Лестере. В субботу вечером вертолет, в котором находились владелец клуба Лестер Сити Вишай Шриваддханапрабха и еще четыре человека, потерпел аварию рядом со стадионом. Все находившиеся на борту погибли.

Стали известны некоторые подробности трагедии в английском Лестере. В субботу вечером вертолет, в котором находились владелец клуба "Лестер Сити" Вишай Шриваддханапрабха и еще четыре человека, потерпел аварию рядом со стадионом. Все находившиеся на борту погибли.Трагедия развернулась на глазах у вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля. Каспер садился в автомобиль, когда на автостоянку рухнул вертолет. Шмейхель бросился к горящему вертолету чтобы спасти находившийся в нем людей, но был остановлен полицией.О поступке Шмейхеля сообщил главный тренер "лисиц" Клод Пюэль. По его словам, Каспер очень сильно переживает гибель владельца.Он, как и вся команда, выглядит опустошенной.