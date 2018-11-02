Предприниматели обещание сдержали. Дорогу возле торгового центра в восточном районе города привели в порядок. Речь идёт об участке пути, расположенном рядом с бывшем рынком Восток.

Предприниматели обещание сдержали. Дорогу возле торгового центра в восточном районе города привели в порядок. Речь идёт об участке пути, расположенном рядом с бывшем рынком "Восток". Мы рассказывали об этой ситуации в сентябре этого года. Владимирцы жаловались на то, что практически год местная дорога была в убитом состоянии. Подъехать к парковке и спорткомплексу, не провалившись в дорожную яму, было невозможно. Обходить по ухабам и рытвинам аварийные участки были вынуждены и пешеходы. Раньше на этом месте был центральный въезд на рынок, а в палаточном городке велась торговля. В связи с этим на дорогу никто внимания не обращал. Когда же рынок переехал в торговый центр, а уличные лотки убрали, проблема вскрылась. После выхода нашего материала дорожное полотно привели в порядок. Хоть дорога и муниципальная, ремонтировали её предприниматели за свой счётВасилий, водитель: "Здесь да, изменилось". - "Лучше стало ездить?" - "Лучше намного, дорогу подлатали, раньше были ямы, вот недавно её сделали".Иван, водитель: "Дороги, конечно, изменились, заделали ямы, ездить стало удобней —-— Не только заметил, летаю теперь, на второй скорости еду".