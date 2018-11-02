Столица Армении — это древний алфавит и розовый туф, канатоходцы и духовые оркестры, хрустящий лаваш и аппетитные кебабы, ритон в форме лошадиной головы и вид на манящую гору

Столица Армении — это древний алфавит и розовый туф, канатоходцы и духовые оркестры, хрустящий лаваш и аппетитные кебабы, ритон в форме лошадиной головы и вид на манящую гору Арарат.