Столица Армении — это древний алфавит и розовый туф, канатоходцы и духовые оркестры, хрустящий лаваш и аппетитные кебабы, ритон в форме лошадиной головы и вид на манящую гору
<a href="http://33live.ru/novosti/02-11-2018-yubilejnyj-erevan-fotolenta.html" target="_blank">Юбилейный Ереван. Фотолента</a> - Столица Армении — это древний алфавит и розовый туф, канатоходцы и духовые оркестры, хрустящий лаваш и аппетитные кебабы, ритон в форме лошадиной головы и вид на манящую гору
[url=http://33live.ru/novosti/02-11-2018-yubilejnyj-erevan-fotolenta.html]Юбилейный Ереван. Фотолента[/url] - Столица Армении — это древний алфавит и розовый туф, канатоходцы и духовые оркестры, хрустящий лаваш и аппетитные кебабы, ритон в форме лошадиной головы и вид на манящую гору