На взятках попался железнодорожник. Речь идёт о главном инженере владимирского филиала Горьковской железной дороги ОАО «РЖД». По информации ФСБ и полиции мужчина 1984-ого года рождения, занимая руководящую должность, брал деньги с представителей коммерческих структур.

На взятках попался железнодорожник. Речь идёт о главном инженере владимирского филиала Горьковской железной дороги ОАО РЖД. По информации ФСБ и полиции мужчина 1984-ого года рождения, занимая руководящую должность, брал деньги с представителей коммерческих структур за возможность проведения ими работ в зоне жд путей. Взятки носили систематический характер. Свою вину инженер признал, со следствием сотрудничал. За мошенничество преступник получил условный срок – 4 года и штраф 80 тысяч рублей. Из РЖД взяточник уволен.