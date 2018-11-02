Созданный участниками арт-терапевтической группы по борьбе с наркозависимостью мультфильм победил на всероссийском конкурсе Федеральной службы исполнения наказаний. Сценаристами, аниматорами, операторами и режиссерами стали заключенные исправительной колонии №5 на Камчатке.

Созданный участниками арт-терапевтической группы по борьбе с наркозависимостью мультфильм победил на всероссийском конкурсе Федеральной службы исполнения наказаний. Сценаристами, аниматорами, операторами и режиссерами стали заключенные исправительной колонии №5 на Камчатке, и их лебедь-наркоман, подобно герою "Низшего пилотажа, действительно запоминается надолго."Изначально перед нами не стояла задача создавать именно мультфильм. Мы предложили осуждённым, работающим на телестудии, попробовать изобразить зависимость от наркотических средств, а также пагубность их влияния на жизнь и здоровье человека. Далее они сами предложили развить эту тему", — пояснила "Кам 24" психолог Юлия Хаблова.Если белый лебедь из одной из самых известных песен группы "Лесоповал" качает на пруду павшую листву, то герой мультфильма и крылом махнуть не успел, как пред ним возникла наркоскатерть-самобранка в виде листа кувшинки. Представитель отряда гусеобразных ни в чем себе не отказывал, пройдясь по всему ассортименту, — отведал и таблетки, и марихуану, и белый порошок. Сообразно принимаемым наркотикам менялось не только его восприятие действительности, но и оперение — от зеленовато-серого до радужного.Осмысление собственного "преображения" приходит к лебедю во время очередной ломки — переводившие его в пограничное состояние вещества отправляются на дно пруда ("Куда тебя я приведу", как напоминает "Лесоповал"), а на смену наркозависимости с ЛГБТ-мотивами приходит любовная страсть и тяга к поиску спутницы жизни.Анимационная лента была отправлена на всероссийский конкурс ФСИН, где заняла первое место."Надеюсь, что этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье", — резюмировала Хаблова.