Известную ведущую украинцы раскритиковали за плагиат. На своей странице в Instagram Ксения Собчак разместила пост, опубликованный ранее автором статей и эссе в интернете Анжеликой Хоффманн.

Известную ведущую украинцыраскритиковали за плагиат. На своей странице в Instagram Ксения Собчакразместила пост, опубликованный ранее автором статей и эссе в интернете АнжеликойХоффманн.В тексте, который гуляет во Сети в разных вариантах, говорится очеловеческих отношениях и жизненных ценностях. То, что Собчак разместиланемного измененный пост Хоффман, заметили внимательные пользователи соцсетей изУкраины.Они уличили знаменитостьв плагиате и буквально заплевали в своих комментариях. (Здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Ой, ну все!Ксюша Собчак тоже зашкварилась на плагиате. Минаев внимательно прочиталинстаграмный пост Звезды и нашел, откуда стырила…", – написала на своейстранице в Facebook журналист Татьяна Николаенко."Потому что прогонять текст на антиплагиат и корректироваты западло). Астащить хочется", "Возможно, это все вопрос даже не о плагиате, а о пиарщиках,которые пишут от чужого имени. Если добросовестный пиарщик– плагиата не заметят, но все равно это чужой голос, который выдается за свой",– поддержали автора поста соотечественники. Заметили плагиаттекста на странице в соцсети и российские фолловеры.Написало грязной выходке Собчак и Telegram-канал "Беспощадный пиарщик". "Девочки, выяснилось,что сммщик Ксении Анатольевны промышляет … (нецензурное слово, означающее "воровство"– прим. ред.) как минимум с лета. В комментарии даже приходила автор умныхмыслей и просила ее косплеить с подписью", – гласит новость о поступке