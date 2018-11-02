Известную ведущую украинцы
раскритиковали за плагиат. На своей странице в Instagram Ксения Собчак
разместила пост, опубликованный ранее автором статей и эссе в интернете Анжеликой
Хоффманн.
Известную ведущую украинцы
раскритиковали за плагиат. На своей странице в Instagram Ксения Собчак
разместила пост, опубликованный ранее автором статей и эссе в интернете Анжеликой
Хоффманн.
В тексте, который гуляет во Сети в разных вариантах, говорится о
человеческих отношениях и жизненных ценностях. То, что Собчак разместила
немного измененный пост Хоффман, заметили внимательные пользователи соцсетей из
Украины.
Они уличили знаменитость
в плагиате и буквально заплевали в своих комментариях. (Здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Ой, ну все!
Ксюша Собчак тоже зашкварилась на плагиате. Минаев внимательно прочитал
инстаграмный пост Звезды и нашел, откуда стырила…", – написала на своей
странице в Facebook журналист Татьяна Николаенко.
"Потому что прогонять текст на антиплагиат и корректироваты западло). А
стащить хочется", "Возможно, это все вопрос даже не о плагиате, а о пиарщиках,
которые пишут от чужого имени. Если добросовестный пиарщик
– плагиата не заметят, но все равно это чужой голос, который выдается за свой",
– поддержали автора поста соотечественники. Заметили плагиат
текста на странице в соцсети и российские фолловеры.
Написал
о грязной выходке Собчак и Telegram-канал "Беспощадный пиарщик". "Девочки, выяснилось,
что сммщик Ксении Анатольевны промышляет … (нецензурное слово, означающее "воровство"
– прим. ред.) как минимум с лета. В комментарии даже приходила автор умных
мыслей и просила ее косплеить с подписью", – гласит новость о поступке