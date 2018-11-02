Подозреваемый увидел оставленные без присмотра ключи от чужого автомобиля и решил воспользоваться ими, чтобы покататься по городу.

В конце октября в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратился 26-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что ночью неизвестный неправомерно завладел его автомобилем, припаркованным на автостоянке у здания организации, в которой он работает. Проехав на чужой иномарке несколько метров, злоумышленник похитил из салона денежные средства в сумме трёх тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.Подозреваемый в совершении преступлений, 26-летний местный житель, был задержан сотрудниками полиции на территории районного центра и дал признательные показания. Фигурант пояснил, что при посещении организации, в которой работает потерпевший, увидел оставленные на подоконнике ключи от автомобиля и решил воспользоваться ими, чтобы покататься по городу. Однако выехать с парковки у него не получилось. Подозреваемый забрал из салона авто наличные деньги и скрылся.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) и ст. 158 УК РФ (кража).