Уголовные дела возбуждены в Муромском и Юрьев-Польском районах.

В середине октября текущего года в ночное время суток сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находящимися на маршруте патрулирования в районном центре, по подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, был задержан 29-летний житель Селивановского района.При личном досмотре в кармане куртки задержанного полицейские обнаружили и изъяли сверток с кристаллообразной массой зеленого цвета. Проведенным впоследствии химическим исследованием подтверждено, что в изъятом пакетике находился синтетический наркотик массой 0,27 грамма.По подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ был задержан и 36-летний житель Юрьев-Польского района. Оперативными сотрудниками в хозяйственной постройке, принадлежащей фигуранту, было изъято 25 граммов марихуаны, что подтверждено экспертным заключением.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Муромский» и отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ.