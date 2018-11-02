Елизавета Арзамасова шокировала поклонников новым имиджем.
Подписчики в растерянности: дочка стала похожа на американскую
актрису Беллу Торн, которая недавно отметилась в весьма откровенном видео.
Елизавета Арзамасова шокировала поклонников новым имиджем.
Подписчики в растерянности: "дочка" стала похожа на американскую
актрису Беллу Торн, которая недавно отметилась в весьма откровенном видео.
Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram снимок, сделанный в гримерке
перед началом спектакля. "А уже меньше, чем через 2 часа, играем "Камень",
– подписала фото актриса.
Фанаты заметили, что в новом образе Лиза похожа на Уму
Турман – и даже лучше. "Хороша, круче чем Ума)", "Черная Бетти",
"Вы Елизавета отлично смотритесь в "леопардовском" наряде",
– пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Другие же
отметили, что Арзамасова стала похожа на Беллу Торн.
Последнее сравнение, возможно, не особенно лестно для Лизы.
Как писали Дни.Ру, 21-летняя американка Белла Торн приняла участие в
эротической фотосессии около шеста для стриптиза. Видео со съемок на днях появилось
в Сети и вызвало массу откликов поклонников. Они не узнали в актрисе девочку,
которая была звездой "Диснея".
Елизавета Арзамасова стала известна широкому зрителю в весьма юном возрасте – она сыграла роль отличницы и скромницы Галины Сергеевнгы в сериале "Папины дочки". Недавно Лиза удивила поклонников серией фотографий в бикини. Надо отметить, что под снимком не появилось ни одного негативного комментария – все подписчики хвалили подтянутую фигуру повзрослевшей актрисы.