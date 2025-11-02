Для жителей это стало приятным обновлением.

В Суздальском районе отремонтировали дорогу по улице Садовая села Обращиха. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области. Так, в населенном пункте не соблюдались нормативы, и людям было неудобно передвигаться по улице.Дорога, как установили прокуроры, является одной из основных магистралей в селе. Именно здесь расположена основная часть домов. На дороге было множество ям, колеи и просадки. В дождь и снег проехать здесь люди не могли.По решению суда с подачи прокуратуры автомобильную дорогу отремонтировали. Ранее во Владимире рабочие на лестнице по улице Завадского, ведущей к школе №31.