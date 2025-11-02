На 90-м году жизни скончался Владимир Иванович Фурашов, доктор филологических наук, профессор, отличник народного просвещения РСФСР и СССР, заслуженный работник высшей школы Российской

На 90-м году жизни скончался Владимир Иванович Фурашов, доктор филологических наук, профессор, отличник народного просвещения РСФСР и СССР, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Всю свою жизнь он посвятил науке и преподаванию, подготовив тысячи специалистов. Об этом с прискорбием сообщили на кафедре русского языка Педагогического института ВлГУ. Владимир Иванович Фурашов, родившийся в 1935 году, имел