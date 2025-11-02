Сидят в тюремной камере хохол и русский. Принесли ""передачу"": русскому
- буханку хлеба, хохлу, естесственно - шмот сала. Делиться друг с другом жаль, но обоим хочется и того, и другого. Тут хохол предлагает:
- Давай сыграем в дурака на передачу!
- Давай, а как? Ведь карт нет!
- А мы так...
- Ну давай!
Нарезали они свое сокровище. Русский ходит:
- Хлеб!
- Козырное сало! - хохол кладет сверху кусок сала и съедает все.
- Козырной хлеб!
- Старшее козырное сало!
Русскому обидно стало. Тогда он:
- Старший козырной хлеб!
Хохол, подумав:
- Беру!!!
еще анекдот!