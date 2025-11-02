Во Владимире завершился традиционный всероссийский турнир по спортивной гимнастике памяти Николая Толкачева, собравший более 150 спортсменов. Владимирские гимнасты продемонстрировали

Во Владимире завершился традиционный всероссийский турнир по спортивной гимнастике памяти Николая Толкачева, собравший более 150 спортсменов. Владимирские гимнасты продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав в общей сложности 52 медали. Об этом поделились в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области В личном многоборье спортсменки Владимирской области первенствовали во всех возрастных категориях: Александра Андрианова – лучшая среди девушек первого