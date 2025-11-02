Во Владимире состоялось первое заседание нового состава Совета молодёжи, на котором были выбраны председатель, его заместитель и ответственный секретарь. Новым председателем стала Софья

Во Владимире состоялось первое заседание нового состава Совета молодёжи, на котором были выбраны председатель, его заместитель и ответственный секретарь. Новым председателем стала Софья Костина, представившая свое видение развития города. Об этом сообщили в горадминистрации. В конкурсе на должность председателя участвовали шесть кандидатов, которые представили свои самопрезентации и планы на будущее. По итогам голосования заместителем председателя