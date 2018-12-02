Британская писательница Джоан Роулинг, наиболее известная по ее серии романов о приключениях Гарри Поттера, поспорила в Твиттере с миллионером и главным донором агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом.

Британская писательница Джоан Роулинг, наиболее известная по серии ее романов о приключениях Гарри Поттера, поспорила в "Твиттере" с миллионером и главным донором агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом.Роулинг, ярая противница этой позиции, написала, что старается не разглагольствовать о Brexit, но "каждый раз, когда она выходит из своей писательской комнаты, то видит: наделали новых безмозглых вещей"."Писательской комнаты! Можно ли быть еще претенциознее..." — отреагировал Бэнкс.В ответ Роулинг написала твит на русском, упрекнув Бэнкса в "дорогих ланчах с подозрительно богатыми россиянами" (первоначальное сообщение писательницы содержит нецензурную лексику)..@Arron_banks Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами. pic.twitter.com/XDkVYv8Q9v— J.K. Rowling (@jk_rowling) 30 ноября 2018 г.Ранее британская пресса действительно упрекала Бэнкса, одного из основателей кампании Leave.EU, в связях с Россией. Бизнесмен заявил на это, что не получал никакой финансовой помощи от России за агитацию в пользу выхода Британии из Евросоюза.Одним из тех, кто поддержал Роулинг в споре с Бэнксом, стал американский писатель Стивен Кинг: по его словам, у него тоже есть писательская комната — точнее, целая студия, — а те, кто считает это претенциозным, могут идти куда подальше."А не может ли подозрительно талантливая писательница и все свои книги перевести на русский? У нас с переводом большие проблемы", — пожаловалась пользовательница "Твиттера" с ником Loly_girl."Это тот твит, который люди переводят с русского на английский, а не наоборот", — отреагировал другой пользователь."Потом она скажет, что у нее есть столовая!" — иронизирует еще один.Некоторые из подписчиков Роулинг пишут, что не верят своим глазам, а один из них предположил, что ей, возможно, стоило бы и дальше оставаться в своей писательской комнате. "Будем честны: кто заметит разницу?" — поясняет он.