Иван Добронравов стал отцом. Актер долгое время скрывал как сам факт своей женитьбы, так и то, что его супруга ждет ребенка.

Иван Добронравов стал отцом. Актер долгое время скрывал как сам факт своей женитьбы, так и то, что его супруга ждет ребенка.Сын Федора Добронравова Иван пошел по стопам отца и стал актером. Посвящать широкую общественность в подробности своей личной жизни он не любит, хотя для ребенка сделал исключение. Однако даже тогда делиться подробностями он не спешил.Так, почти перед самым рождением ребенка актер поделился в социальных сетях интригующим фото. На снимке можно было заметить, что возлюбленная Добронравова находится в положении. Позже он выложил фотографию с выписки, на которой запечатлел подготовленные в качестве поздравления шарики.Новость о том, что новорожденной дочери Ивана Добронравова уже исполнилось полгода, стала достоянием широкой публики в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ. Причем озвучил ее не сам актер, а его старший брат Виктор.Он признался, что девочка стала объектом обожания для своего дедушки, Федора Добронравова. Также Виктор добавил, что из-за разницы в возрасте в шесть лет они с Иваном общались не слишком близко. Однако теперь, когда у обоих есть дети, их семья большая семья стала ближе и прочнее.