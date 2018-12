После поединка за чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном последний оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

После поединка за чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном последний оказался в реанимации в тяжелом состоянии.Как сообщает "Советский спорт", Стивенсон почувствовал себя плохо после проигранного боя. Он был срочно достален в реанимацию, где находится до сих пор.Напомним, что Александр Гвоздик победил в титульном поединке Адониса Стивенсона, отправив канадского боксера в нокаут в 11-м раунде.We've got a new light heavyweight champion as Oleksander Gvozdyk drops Adonis Stevenson with an 11th round TKO!