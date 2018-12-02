Российский космонавт Олег Кононенко, который 3 декабря отправляется на Международную космическую станцию в качестве командира корабля Союз МС-11, рассказал журналистам о суперспособностях, которыми хотел бы обладать. Например, он был бы не против походить на главного героя фильма Веном в тех случаях, когда необходим выход в открытый космос.

Российский космонавт Олег Кононенко, который 3 декабря отправляется на Международную космическую станцию в качестве командира корабля "Союз МС-11", рассказал журналистам о суперспособностях, которыми хотел бы обладать. Например, он был бы не против походить на главного героя фильма "Веном" в тех случаях, когда необходим выход в открытый космос."Было бы очень неплохо, чтобы другой я, который сидит внутри меня, вышел бы наружу и спокойно сделал это без скафандра, — помечтал космонавт. — А когда вернулся обратно, другой я вошел бы в меня, и я работал бы в атмосфере".По словам Кононенко, его экипажу после прибытия на МКС больше двух недель — до 20 декабря — придется работать в уплотненном графике. Это связано с тем, что нужно выполнить большое количество экспериментов, результаты которых доставит на Землю экипаж Сергея Прокопьева, которому предстоит покинуть МКС. Как раз в этот промежуток на 11 декабря на МКС запланирован и выход в открытый космос — предстоит изъять часть противометеоритной защиты пристыкованного сейчас к МКС "Союза МС-09", в котором ранее нашли отверстие около двух миллиметров в диаметре.По словам канадского астронавта Давида Сен-Жака, бортинженера "Союза МС-11" и профессионального врача, его научная работа на орбите будет состоять в основном из медицинских экспериментов — это, в частности, телемедицина и влияние невесомости на человеческий организм.Большая часть экспериментов по линии Канадского космического агентства будут касаться телемедицины, рассказал Сен-Жак, и это очень интересный и важный для него опыт: ведь оказать медицинскую помощь на орбите, когда пациент далеко от Земли — проблема.Третий член экипажа "Союза МС-11" — американка Энн Шарлотт Макклейн, передает РИА Новости. Старт космического корабля намечен на 14:31 по московскому времени 3 декабря, а стыковка с МКС — на 20:36 по Москве. Таким образом, их экспедиция на Международную космическую станцию будет лететь всего шесть часов вместо 48. Кононенко, Сен-Жак и Макклейн отправятся в космос с так называемого "Гагаринского старта" космодрома Байконур. Планируемый срок их пребывания на орбите — 194 суток.