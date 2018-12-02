За кулисами фестиваля Песня года певица Лариса Долина вспомнила историю из прошлого Аллы Пугачевой. Она призналась, что Примадонна сыграла большую роль в ее судьбе, о чем артистка забыть не может.

За кулисами фестиваля "Песня года" певица Лариса Долина вспомнила историю из прошлого Аллы Пугачевой. Она призналась, что Примадонна сыграла большую роль в ее судьбе, о чем артистка забыть не может.Знатоки говорят, что мало кто может сравниться с Аллой Пугачевой по уровню ее влиятельности на позднесоветскую и российскую эстрадную сцену. К организаторским талантам прибавлялся и несомненный талант – не случайно Примадонна собирала полные стадионы восторженных поклонников.Впрочем, сейчас артистка уже не радует широкую публику своими появлениями на сцене, а больше занята семейными хлопотами и воспитанием детей. Однако Лариса Долина, рассказывая о Примадонне, вспомнила как раз ее прошлое."Алла большую роль сыграла в моей судьбе. Для меня лично она совершила поступок, который можно назвать героическим. Это было очень давно, в начале 80-х", – цитирует певицу.Оказалась, что даже после того, как Лариса Долина стала известной на всю страну артисткой, у нее не было собственного угла в столице. "Алла пошла просить для меня квартиру в Моссовет. Вышла из своего дома на Тверской без охраны (тогда меня, иногороднюю, выселяли из Москвы) и пошла к чиновникам просить для меня квартиру. Этот поступок я никогда не забуду", – подчеркнула артистка.Она уверена, что ее любовь к Примадонне и ее выступлениям разделяют многие люди. "Мне бы хотелось, чтобы Алла вернулась на сцену. Я думаю, что все это хотят. Я ее жду"6 – заключила Лариса Долина.