Зачем солдатам шлемы дополненной реальности, где Mail.Ru будет обкатывать своего голосового ассистента, как Одноклассники переформатировали видео в соцсети и что означает легализация в России беспилотного транспорта: главные IT-события за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Зачем солдатам шлемы дополненной реальности, где Mail.Ru будет обкатывать своего голосового ассистента, как "Одноклассники" переформатировали видео в соцсети и что означает легализация в России беспилотного транспорта: главные IT-события за неделю в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Уже на следующей неделе беспилотные автомобили на городских улицах приобретут официальный статус: в России стартует эксперимент по использованию робомобилей на дорогах общего пользования.Уже известен знак, которым должна быть оснащена каждая автономная машина – "А".— Cognitive Technologies, которая на российском робо-автомобильном рынке отметилась одной из первых, в этом эксперименте участвовать отказалась. Зато почти что прямо к его запуску анонсировала новый радар, который сможет заменить беспилотникам сверхдорогие лидары.— Сегодня по-настоящему серьезная ИТ-компания без персонального голосового ассистента явно чувствует себя ущербной. Вот и Mail.Ru Group донесла до мира, что у нее тоже что-то похожее есть. Ну или будет.— А теперь новости о 5G: о том, как быстро эта самая пятерка станет реальностью, и кто (а также, зачем) устроил гонку по строительству сетей нового поколения.— Технологиям дополненной реальности нашлось место под крылом военных. Пентагон заключил с Microsoft контракт на доработку шлемов HoloLens для экипировки ими солдат, причем не только во время тренировки, но и в бою. В итоге военное ведомство может купить у ИТ-гиганта до 100 000 устройств.— "Одноклассники" решили развернуться в сторону видео — и представили новый инструментарий для создателей такого контента.