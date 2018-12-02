Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь для прокладки наземного коридора из Донбасса в Крым.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. Это предположение он высказал в интервью немецкому издательству Funke Media Group. По мнению украинского президента, таким способом Россия планирует "получить наземный коридор из Донбасса в Крым".В качестве "доказательства" таких планов Москвы Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе, когда были задержаны украинские моряки, незаконно пересекшие российскую границу."Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым", — считает Порошенко, его слова приводит пресс-служба. Также украинский лидер "предупредил" другие страны от контактов с российским президентом. По его мнению, если политики "не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным", то масштабы "российской агрессии" вырастут.В пятницу Порошенко выступил с еще одним странным заявлением в адрес российского президента. Он заявил, что от отмены выборов из-за военного положения на Украине выиграет только один человек. "Знаете, кто это? — поинтересовался Порошенко в интервью каналу Skynews и сам же ответил: "Это Путин".