Максим Галкин продолжает радовать поклонников короткими зарисовками семейно жизни. На сей раз он показал, как развлекается с детьми на улице зимой.

Максим Галкин продолжает радовать поклонников короткими зарисовками семейно жизни. На сей раз он показал, как развлекается с детьми на улице зимой.На своей странице в Instagram Максим Галкин выложил видео, которое подписал: "Зимние забавы". Поклонники смогли узнать, чем пятилетние Лиза и Гарри занимаются в свободное от учебы и других важных дел время.Во-первых, они играют в снежки. Во-вторых, задают отцу важные вопросы. Например, "бывает ли фокус-покус". Юморист показал себя как находчивый родитель и не стал переспрашивать или просить дополнительных объяснений, а только твердо и лаконично подтвердил, мол, да, фокус-покус бывает.Ну и в-третьих, дети катаются на снегокатах. На записи видно, что транспортное средство Лизы Максим Галкин тянет за веревку, а вот с Гарри решил скатиться вместе. При этом снегокат успел разогнаться на небольшой горочке так сильно, что артист вместе с не перестающим заливисто смеяться сыном едва не влетел в стену.Поклонники от увиденного пришли в настоящий восторг. Они еще раз доказали сами себе, что Максим Галкин чудесный отец, успели влюбиться в счастливый детский смех и в принципе зарядиться хорошим настроением. Впрочем, нашлись и критики.Придраться к самому юмористу они не смогли, поэтому решили сорваться на восторженных комментаторах. По их словам. зимой почти каждая горка буквально забита счастливо смеющимися детьми с родителями, однако там это такого восторга у публики почему-то не вызывает. Впрочем, эти желчные комментарии поклонники Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их детей предпочли оставить без ответа.