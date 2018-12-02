Некоторые пользователи украинского сегмента Сети с настороженностью отнеслись к решению Софии Ротару после введения военного положения отказаться от выступлений в России. Такого шага, по их мнению, недостаточно.

Некоторые пользователи украинского сегмента Сети с настороженностью отнеслись к решению Софии Ротару после введения военного положения отказаться от выступлений в России. Такого шага, по их мнению, недостаточно.Многие уверены, что своим отказом выступить на "Песне года" в Москве София Ротару захотела "набрать очков" у себя на Родине, на Украине. Возможно, в другой ситуации ее план бы и сработал, однако в последнее время украинское общество оказалось крайне нервным и злопамятным, поэтому не многие оценили столь смелый и отчаянный шаг.В результате София Ротару попала в парадоксальную ситуацию – она сумела поссориться с Россией, однако так и не смогла угодить Украине. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей украинского сегмента Сети. Пока местные журналисты не скрывая гордости пишут об отказе певицы выполнять данные организаторам в России обещания, читателю копают глубже.В частности, припомнили Софии Ротару недвижимость в Крыму. Дескать, прежде чем претендовать на народную любовь и звание самой большой патриотки в стране, ей следует избавиться от сомнительных активов.Да и память украинцев оказалась не так коротка. Они напомнили, что ранее Софию Ротару чаще можно было увидеть на российской сцене, а не украинской. Да и корпоративы она своим вниманием не обходила.Вообще, решили некоторые украинцы, возможно, что отказ от выступления в Москве и вовсе не связан с какой-либо политической позицией и сложившейся ситуацией. Дескать, притомилась певица после очередного гастрольного тура, решила отдохнуть да и не поехала никуда.