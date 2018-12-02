В словенской Поклюке на первом этапе Кубка мира по биатлону сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете. В составе российской команды выступили Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, уступившие победителям 1 минуту 17,3 секунды.

В словенской Поклюке на первом этапе Кубка мира по биатлону сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете. В составе российской команды выступили Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, уступившие победителям 1 минуту 17,3 секунды.Сборная Франции показала лучший результат дня. На втором месте расположилась команда Швейцарии. Третье место на пьедестале почета досталось итальянским биатлонистам.Ранее 2 декабря Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев заняли седьмое место в одиночной смешанной эстафете.