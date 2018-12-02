Ольга Николаева, больше известная под своим сценическим псевдонимом Солнце, была одной из тех участников телепроекта Дом-2, которые появились там в самом начале съемок и больше всех запомнились зрителям. Возвращаться на шоу она, по собственному признанию, не собирается.

Ольга Николаева, больше известная под своим сценическим псевдонимом Солнце, была одной из тех участников телепроекта "Дом-2", которые появились там в самом начале съемок и больше всех запомнились зрителям. Возвращаться на шоу она, по собственному признанию, не собирается.Жизнь участников "Дома-2" после ухода из проекта сложилась по-разному. Кто-то, используя полученную популярность, стал вести праздники и корпоративы, кто-то попал в тюрьму или заработал нервный срыв, были и такие, кому удалось закрепиться на телевидении или вовсе построить свою карьеру, никак не связанную со скандальным шоу.К последней категории относит себя Ольга Николаева, которую вся страна знала как Ольгу Солнце. "Я была Ольгой Солнце до шоу, осталась ею и после него", – цитирует девушку. Она подчеркнула, что умеет управлять собственным брендом и участие в "Доме-2" на ее репутацию негативного влияния не оказало. Именно поэтому о прошлом она не жалеет.Впрочем, и возвращаться под пристальное внимание бесчисленных камер Ольга Солнце не хочет. "Это пройденный этап, и я не вижу никакого смысла туда возвращаться. Не говоря уже о концепции строить любовь, сейчас это вообще кажется диким. Я не вижу финансовой мотивации. Ради чего?", – заметила она."Жизнь слишком коротка, и нужно успеть реализоваться. Я не могу позволить себе не работать, не путешествовать, слишком люблю свободу. Возможно, кому-то по кайфу просто скандалить, но не мне", – подчеркнула она.Идти же на телепроект ради поиска любви, по мнению Ольги Солнце, весьма странная затея. Ведь за пределами съемочного периметра гораздо больше свободных и интересных людей.Тепер Ольга Николаева выступает перед публикой и рассказывает о секретах успеха на основании собственного проекта в Instagram. Она призналась, что ее по-прежнему узнают на улицах, но уже не как участницу "Дома-2", а как успешного блогера.