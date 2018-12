К Триумфальной арке в Париже прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МВД Кристофер Кастанер. Им предстоит оценить разрушения, нанесенные символу Франции в результате беспорядков во французской столице.

К Триумфальной арке в Париже прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МВД Кристофер Кастанер. Им предстоит оценить разрушения, нанесенные символу Франции в результате беспорядков во французской столице.В массовых акциях, направленных против реформ президента Макрона, уже пострадали больше 100 человек. Триумфальную арку, оказавшуюся в центре беспорядков, исписали надписями, в том числе призывами к отставке Макрона. Сейчас памятник закрыт для публики.Макрон утром вернулся с саммита "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе. В течение дня, как ожидается, французский президент соберет совещание с участием ряда министров и чиновников, чтобы оценить происходящее и обсудить ответ властей.Официальный представитель правительства страны Бенджамен Гриво ранее говорил, что на совещании может обсуждаться вопрос введения в Париже режима чрезвычайного положения.Тем временем бывший министр транспорта Франции и бывший депутат Национального собрания Тьери Мариани заявил, что французы, избрав президентом Эммануэля Макрона, получили хаос вместо обещанной в ходе его избирательной кампании защиты демократии и свобод."Во втором туре президентских выборов нам объясняли, что мы должны голосовать за Макрона, чтобы защитить нашу демократию и наши свободы. С Макроном у нас хаос и, возможно, скорое возвращение чрезвычайного положения", — написал он в "Твиттере".Ils nous expliquaient aux 2ème tour des présidentielles qu’il fallait voter Macron pour protéger notre démocratie et nos libertés !!Avec #Macron on a le chaos et peut-être bientôt le retour de l’Etat d’Urgence...— Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 2 декабря 2018 г.Накануне результатом акции протеста "желтых жилетов", выступающих среди прочего против повышения цен на топливо, стали столкновения демонстрантов с полицией, погромы и сожженные машины на улицах Парижа. В ходе беспорядков были задержаны 412 человек, почти 400 на утро 2 декабря оставались под стражей. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика, передает РИА Новости.Президент Макрон на пресс-конференции в Аргентине жестко осудил насилие и пообещал, что зачинщики беспорядков будут установлены и предстанут перед судом.