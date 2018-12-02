Президент Франции Эммануэль Макрон не будет делать никаких заявлений после проведения экстренного совещания, посвященного охватившим страну накануне беспорядкам.

Французский лидер Эмманюэль Макрон не будет делать заявлений после экстренного совещания, посвященного беспорядкам, передает РИА Новости.Тем временем в Тулузе от беспорядков пострадали не менее 57 человек, из них 48 – полицейские. Пятерых из них пришлось госпитализировать.В Париже демонстрация "желтых жилетов", протестующих против роста цен на топливо, закончилась массовыми погромами.Были задержаны 412 человек, ранены 133.Макрон жестко осудил насилие и пообещал наказать ответственных за него, передает ТАСС.