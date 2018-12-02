Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с главами политических партий и представителями желтых жилетов для разрешения кризиса, связанного с демонстрациями против повышения цен на топливо.

Французский лидер Эмманюэль Макрон обратился к премьеру Эдуару Филиппу с просьбой встретиться с главами политических партий и представителями желтых жилетов.Макрон считает, что пора разрешить топливный конфликт, передает ТАСС.Это говорит о стремлении властей вести диалог. Президент также попросил министра внутренних дел Кристофа Кастанера проанализировать ситуацию, чтобы адаптироваться к подобным инцидентам.С 17 ноября Франция протестует против роста цен на автомобильное топливо. Манифестации обернулись массовыми беспорядками и погромами.