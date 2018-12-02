Лейбористская партия Великобритании требует от кабинета премьер-министра Терезы Мэй передать депутатам парламента для ознакомления закрытые правительственные документы, в которых содержатся экспертные оценки сделки об условиях Brexit. Иначе лейбористы грозят парламентским разбирательством.

Оппозиционная лейбористская партия Великобритании требует от кабинета премьер-министра Терезы Мэй передать депутатам парламента для ознакомления закрытые правительственные документы, в которых содержатся экспертные оценки сделки об условиях Brexit. Если документы не будут переданы, лейбористы грозят парламентским разбирательством.Заявивший об этом теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кир Стармер напомнил, что через девять дней парламенту предстоит принять решение по этому поводу, и депутаты должны отчетливо представлять себе правовые последствия соглашения, которое будут подписывать.Если требуемые документы не будут представлены в предстоящий понедельник, "мы будем вынуждены инициировать разбирательство в связи с препятствованием работе парламента", заявил Стармер, слова которого приводит ТАСС. При этом он оговорился, что не хотел бы этого.Представитель лейбористов напомнил, что парламент обязал кабинет Мэй предоставить депутатам итоговые документы с анализом правовых последствий утвержденной на саммите ЕС сделки по Brexit еще две недели назад. Оппозицию особо интересует полный текст доклада с оценкой сделки, который подготовил генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. Лейбористы, по словам Стармера, опасаются, что правительство проигнорирует требования парламентариев и откажется обнародовать документы.Между тем в правящей Консервативной партии заявляют, что в понедельник, 3 декабря, Кокс выступит перед парламентом, и обязательства правительства перед депутатами будут соблюдены.