Канцлер Германии Ангела Меркель по завершении саммита Большой двадцатки в аргентинском Буэнос-Айресе отужинала в местном стейк-хаусе Don Julio. Ресторан при этом не закрывали для посетителей, некоторые из которых поделились своими видео в Твиттере.

Канцлер Германии Ангела Меркель по завершении саммита "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе отужинала в местном стейк-хаусе Don Julio. Ресторан при этом не закрывали для посетителей, некоторые из которых поделились своими видео в "Твиттере".Guess who delayed my dinner at Don Julio’s this evening. #G20 #BuenosAries #Merkel pic.twitter.com/ek9I3FwvCQ— mike peter (@mikepeter) 2 декабря 2018 г.Отведать известного своим качеством аргентинского мяса Меркель отправилась после прогулки по центру Буэнос-Айреса. В ресторане в столичном районе Палермо ее сопровождала небольшая делегация, передает ТАСС.@todonoticias Ángela merkel en don julio pic.twitter.com/TygOZCqm1A— Coti