Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал оценку российской команде, вместе с которой бельгийцы попали в одну отборочную группу в ходе жеребьевки Евро-2020. Он заявил, что Россия может выиграть у любого соперника.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал оценку российской команде, вместе с которой бельгийцы попали в одну отборочную группу в ходе жеребьевки Евро-2020. Он заявил, что Россия может выиграть у любого соперника."На прошедшем чемпионате мира российские футболисты показали, что умеют побеждать сильнейшие сборные мира. На турнире Россия выглядела очень уверенно", — цитирует наставника бельгийцев Sporza.Также он заметил, что все будет зависеть о футболистов сборной Бельгии, а не от их соперников. "Главное, насколько хорошо мы будем выглядеть в отборочном турнире, а все рейтинги отойдут на задний план", — заявил Мартинес.Напомним, что в рейтинге ФИФА сборная Бельгии занимает на сегодняшний момент первое место. На прошедшем в России чемпионате мира подопечные Роберто Мартинеса завоевали бронзовые медали.