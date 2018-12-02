Новый российский комплекс артиллерийской разведки Пенициллин может стать революцией в своей сфере, пишет американское издание The National Interest. Разработчик комплекса - госкорпорация Ростех - показал его на Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в августе.

Новый российский комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" может стать революцией в своей сфере, пишет американское издание The National Interest. Разработчик комплекса — госкорпорация "Ростех" — показал его на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в августе.В отличие от традиционных систем артиллерийской разведки, в новом комплексе не используются электромагнитные волны, что снижает возможность его обнаружения противником и уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы. У "Пенициллина" малый радиус действия в сравнении с радиолокационными станциями (РЛС), однако последние испытывают трудности в обнаружении выпущенных противником снарядов со слабым сигналом — например, при выстреле из миномета.Принцип работы "Пенициллина" основан на звуке. Экипаж расставляет несколько микрофонов, которые улавливают грохот от выстрела вражеских артсистем. На основе этих данных компьютер комплекса вычисляет направление, откуда пришел акустический сигнал, и расстояние до его источника. По такому же принципу разведывательная система может корректировать огонь и своей артиллерии — то есть определять, насколько близко разорвались снаряды от места, где находится огневая позиция врага.Издание пишет: для обнаружения и анализа шумов и кинетической энергии используются четыре звукотепловых локатора 1Б76, большая "стабилизационная платформа" и оптико-электронный модуль. Для высокоскоростной сортировки данных "Пенициллин" оснащен шестью обычными и шестью тепловизионными камерами. Помимо этого, при передислокации высокая подъемная мачта, на которой установлен оптико-электронный модуль, может укладываться назад.По словам представителей "Ростеха", детекторы настолько точные, что могут даже засечь хлопок дверью. При этом "Пенициллин" полностью автоматизирован для минимизации влияния человеческого фактора.Комплекс способен обнаруживать цели в радиусе до 25 километров за пять секунд, также он заранее определяет места падения снарядов противника. Комплекс способен за пять секунд выдать координаты места, откуда был запущен снаряд, мина, неуправляемая или тактическая ракета. Это позволяет с максимальной быстротой и точностью обнаружить и уничтожить артиллерию противника.Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин" был впервые представлен в 2017 году. На данный момент заканчиваются его испытания, в серийное производство комплекс должен пойти уже в начале 2019 года.